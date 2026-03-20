Врачи МОНИКИ получили награды наставников Подмосковья

Форум «Наставничество. Перезагрузка подходов» прошел 18 марта 2026 года в доме правительства Московской области, где подвели итоги программ наставничества в здравоохранении за 2025 год. МОНИКИ признали лучшим институтом региона по наставничеству, а двое его сотрудников стали лучшими наставниками Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Всероссийский форум с международным участием объединил ведущих экспертов отрасли. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова, главный внештатный специалист онколог Минздрава России Андрей Карпин, депутат Государственной думы Олег Леонов и председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

В рамках церемонии награждения Максим Забелин вручил награды победителям. Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского признали лучшим институтом Московской области по наставничеству. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации МОНИКИ Олег Герасименко и руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе стали победителями в номинации «Лучший наставник Подмосковья».

«Для нас эта награда — признание огромного труда наших специалистов. Мы гордимся наставниками, которые ежедневно показывают пример, учат и вдохновляют молодежь. Врач не может состояться без поддержки опытного коллеги, поэтому так важно создавать среду, где молодые специалисты чувствуют эту опору. Их стремление стать хорошими докторами нужно обязательно поддерживать. Мы всегда рады талантливым и целеустремленным ребятам — двери МОНИКИ открыты для новых кадров».

Директор МОНИКИ Константин Соболев прокомментировал, что институт продолжит развивать систему наставничества и поддерживать молодых специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.