Врачи МОНИИАГ приняли роды у женщины, раненой в Крокус Сити Холле

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе беременности огнестрельное ранение грудной клетки в ходе теракта. Врачи медорганизаций, где пациентка получила помощь после теракта, спасли две жизни — ее и будущего ребенка. На сроке беременности 18 недель специалисты МОНИИАГ взяли женщину под наблюдение, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На протяжении почти всей беременности состояние будущей мамы и плода находилось под контролем наших специалистов. Учитывая особенности анамнеза, за 1,5 недели до предполагаемых родов мы приняли женщину на дородовую госпитализацию. На 40-й неделе беременности у пациентки развилась родовая деятельность. В связи с осложнениями в родах было произведено кесарево сечение. На свет появилась здоровая девочка весом 3 350 г и ростом 52 см. Для пациентки это первый ребенок. Операция прошла успешно, послеоперационный период протекал без осложнений. В дальнейшем при желании женщина сможет еще иметь детей», — рассказал директор МОНИИАГ, профессор РАН, Шмаков Роман Георгиевич.

В настоящее время мама с малышкой чувствуют себя хорошо и выписаны домой.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.