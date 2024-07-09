Врачи МОНИИАГ помогают женщинам с врастанием плаценты при беременности

Летом 2024 года в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии организована междисциплинарная бригада врачей для наблюдения и родоразрешения пациенток с диагностированным врастанием плаценты, все более распространенной патологией, связанной с избыточным проникновением тканей плаценты в стенку матки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основным фактором, способствующим развитию данной патологии является рубец на матке после предыдущего кесарева сечения, особенно в тех случаях, когда плацента расположена низко. Врастание плаценты практически не имеет какой-либо специфической клинической картины во время беременности, но может быть опасно для матери и ребенка в связи с риском развития кровотечения, отслойки плаценты, острой гипоксии плода, в связи с чем родоразрешение таких пациенток проводится раньше, до наступления 38 недели беременности», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков, возглавивший новую бригаду.

В междисциплинарную команду специалистов, оказывающих помощь женщинам с данной патологией вошли высококвалифицированные акушеры-гинекологи, хирурги, специалисты ультразвуковой диагностики, анестезиологи-реаниматологи и неонатологи. Врачи проводят операцию кесарева сечения с последующей пластикой участка матки, вовлеченного в патологический процесс. Опытные специалисты неонатологи института контролируют последующее выхаживание малышей, рождающихся до срока при данной патологии.

За прошедшие два месяца в стенах института были успешно проведены уже три такие сложные операции. Мамы с малышами благополучно выписаны домой. Количество таких операций будет расти. Заподозрить врастание плаценты можно во время скринингового ультразвукового исследования, поэтому беременным женщинам, особенно перенесшим ранее операции на матке, важно своевременно проходить все необходимые исследования.

При подозрении на эту патологию пациентку направляют в ведущее родовспомогательное учреждение региона (МОНИИАГ) для экспертной ультразвуковой диагностики, использующей методы объемного 3D цветового допплеровского картирования, предоставляющего врачам точное описание имеющихся аномальных участков для планирования операции, затем междисциплинарная бригада врачей определяет сроки и объемы хирургического вмешательства.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.