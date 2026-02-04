Врачи МОДКТОБ в Подмосковье спасли ногу 10-летнему мальчику после травмы

Бригада скорой помощи доставила 10-летнего мальчика в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу после того, как его нога попала в жернова домашней снегоуборочной техники. Несчастный случай произошел во время уборки снега на территории частного сектора. Родители оперативно вызвали медиков.

Врачи диагностировали у ребенка множественные рвано-ушибленные раны левой стопы и голени, а также открытый перелом нижней трети левой большеберцовой кости со смещением. По словам заведующего отделением №3 Сергея Катина, количество и размеры ран были значительными.

В ходе операции специалисты провели первичную хирургическую обработку всех ран, ревизию для выявления поврежденных тканей, сосудов и нервов, а также репозицию и фиксацию костных отломков спицами. После лечения состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он выписан для амбулаторного наблюдения. После полного сращения костей ребенку потребуется повторная операция для удаления металлических конструкций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.