Врачи МОДКТОБ помогли подростку с мучительными болями в коленях

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) обратились родители 17-летнего подростка, которого несколько лет беспокоят боли в двух коленных суставах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По результатам обследований врачи диагностировали высокое стояние обоих надколенников. Патология подразумевает постоянные вывихи, при которых надколенник или коленная чашечка смещается из своего нормального положения. Это может происходить не только во время бега или прыжков, но и даже при спокойной ходьбе.

«С помощью собственных связок мы провели транспозицию — перестановку — двух бугристостей большеберцовых костей и вывели надколенники в анатомически правильное положение, что позволило восстановить естественное функционирование коленных суставов», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой. В дальнейшем ему предстоит пройти курс реабилитации, после которого он сможет вернуться к привычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.