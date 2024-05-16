Врачи Ленинского округа спасли пациентку после неудачной пластической операции

В Видновскую клиническую больницу Ленинского городского округа обратилась 31-летняя девушка с жалобами на высокую температуру и пульсирующие болевые ощущения в верхней трети левого бедра после проведения липофилинга ягодиц. Врачи диагностировали постинъекционный абсцесс левого бедра, выраженный отек размерами 20×15см и экстренно провели операцию. Об этом рассказала пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Девушка обращалась с жалобами на ухудшение своего состояния в клинику, где ей была проведена пластическая операция, но там ей объясняли, что такие болевые ощущения после операции норма, однако, по словам медиков Видновской клинической больницы, воспаление могло перерасти в осложнения в виде флегмоны и сепсиса.

«В ходе экстренной операции, при вскрытии абсцесса, было эвакуировано почти 2 литра гноя с примесью закаченного жира. После откачки содержимого из верхней трети левого бедра, пациентке была проведена санация, затем она получала антибактериальную и обезболивающую терапию, проводилось местное лечение. После заживления, визуально дефектов на бедрах у девушки не отмечается. Важно помнить, что любое вмешательство в организм человека без показаний может закончиться неблагоприятно, особенно, если такие пластические операции проводят некомпетентные частные учреждения и неквалифицированные специалисты. Девушке повезло, что она вовремя обратилась к нам», — сказал врач-хирург высшей категории гнойного отделения Видновской клинической больницы Анзор Кагерманов.

После случившегося девушке вернули деньги в частной клинике. Операция, едва не закончившаяся летальным исходом, была дорогостоящей.

Благодаря врачам Видновской клинической больницы Ленинского городского округа девушка хорошо себя чувствует и успешно выписана из больницы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.