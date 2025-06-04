Врачи Ленинского округа извлекли из уха девушки засохшего таракана

Врачи Видновской клинической больницы достали таракана из уха 17-летней девушки, которая обратилась в медучреждение с жалобами на ощущения заложенности в левом ухе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Мы провели не совсем обычную операцию по извлечению инородного тела из наружного слухового прохода. При отоскопии был обнаружен таракан. Насекомое, которое при взаимодействии с ушной серой погибло, судя по всему, пробыло в теле пациентки более суток. Его останки присохли к поверхности слухового прохода. Выполнив многократные промывания уха теплым физраствором, удалили насекомое фрагментарно при помощи аспиратора», — сказал заведующий оториноларингологическим отделением клинической больницы Ленинского округа Дмитрий Салихов.

По словам врача, извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены. Специалист добавил, что сама девушка не смогла пояснить, при каких обстоятельствах таракан забрался к ней в ухо.

«На данный момент девушка чувствует себя хорошо и уже отпущена домой. Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха — так можно протолкнуть их еще дальше. Кроме этого, существует опасность повредить барабанную перепонку и даже лишиться слуха. Поэтому в подобных случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Видновской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года видновские врачи извлекли тараканов из ушей сразу двоих пациенток за стуки, при этом одно из насекомых оказалось живым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.