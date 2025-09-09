Врачи Коломенской больницы в сентябре проведут выездные приемы в сельских пунктах

Коломенская больница сформировала график выезда узких специалистов в сельские населенные пункты на сентябрь. Всего в этом месяце бригады девять раз будут выезжать на отдаленные территории для оказания медицинской помощи жителям, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В сентябре в состав выездных бригад включили кардиологов, офтальмологов, эндокринологов и неврологов. На прием смогут записаться пациенты, которые состоят на учете у этих специалистов, но имеют трудности с посещением городских поликлиник, где они ведут прием. Также получить консультацию смогут маломобильные пациенты при наличии медицинских показаний», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

График выездов на сентябрь:

10 сентября. Редькинская амбулатория: прием эндокринолога.

11 сентября. ФАП Карасевский: прием эндокринолога.

17 сентября. ФАП Проводник: прием эндокринолога и офтальмолога.

18 сентября. ФАП Парфентьево: прием кардиолога.

23 сентября. ФАП Шеметово: прием кардиолога; ФАП Протасово: прием офтальмолога.

25 сентября. ФАП Первомайский: прием невролога.

29 сентября. ФАП Совхоз Озеры: прием кардиолога.

30 сентября. Бояркинская амбулатория: прием офтальмолога.

Прием специалистов проводится по предварительной записи. Запись производит заведующий амбулаторией или фельдшерско-акушерским пунктом, в которых запланирован прием.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.