Врачи из Подмосковья удалили у женщины кисту с паразитами размером 15 см

В Долгопрудненскую больницу поступила 26-летняя женщина с жалобами на боль и новообразование на бедре. Опухоль появилась несколько лет назад и не беспокоила пациентку, поэтому к врачу она не обращалась. Проведенная диагностика выявила 15-сантиметровое образование между мышцами бедра, содержащее жидкость, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе сложной двухчасовой операции мы осторожно отделили кисту от прилегающих тканей, нервных волокон и кровеносных сосудов, с которыми она была спаяна. Когда новообразование было извлечено, его вскрыли и обнаружили хитиновые оболочки с множественными паразитарными кистами — типичные проявления эхинококка. В большинстве случаев эхинококк селится в печени. Но тут паразит сумел преодолеть естественные фильтры организма и с кровотоком попал в конечность, где и осел. Это исключительный случай. В моей 25-летней практике такая локализация эхинококка встретилась впервые», — рассказал заведующий отделением хирургии Сергей Лисин.

После операции пациентка прошла противопаразитарную терапию в стационаре. В настоящее время она выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к привычной жизни.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.