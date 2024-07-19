Врачи из Подмосковья удалили новорожденной девочке огромную кисту размером 5 см

В стационарном отделении Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) наблюдалась беременная женщина, у плода которой по результатам УЗИ была выявлена большая киста левого яичника размерами 5 на 5 см с перекрутом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Роды прошли без осложнений и сразу после рождения девочку перевели в профильное отделение неонатальной хирургии Детской больницы МОЦОМДа для скорейшего обследования и лечения ее репродуктивного здоровья, так как данная патология без лечения приводит к нарушению кровоснабжения этого органа и возможной его потере.

Неонатальные хирурги МОЦОМДа провели комплексное обследование новорожденной: собрали необходимые анализы, провели УЗ-обследование и приняли решение о проведении оперативного лечения, учитывая огромные размеры кисты яичника для младенца.

«Оперативное вмешательство было выполнено с использованием видеоэндоскопических технологий, через 3 маленьких прокола, что является высокотехнологичным и малоинвазивным вмешательством. Хирурги полностью удалили кисту яичника, сохранив девочке сам репродуктивный орган», — рассказал лечащий врач пациентки Антон Колобов.

На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана под наблюдение педиатра.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.