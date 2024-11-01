Врачи из Подмосковья рассказали о своих питомцах

Сотрудники МОДКТОБ показали своих питомцев и поделились милыми снимками. Животные дарят своим владельцам любовь и играют важную роль в их эмоциональном благополучии. Собаки, коты, улитки и даже эублефары живут в домах сотрудников МОДКТОБ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосоквья.

«Моего песика зовут Федя, его порода называется йоркширский терьер, но в душе он настоящий хаски. Федя обожает гулять, бегать и лаять. Всегда, везде и в любую погоду. Федор не признает прогулки менее часа. По его четвероногому мнению, проводить на улице нужно целый день», — рассказал пресс-секретарь МОДКТОБ Елизавета Кукушкина.

У врача травматолога-ортопеда Натальи Агафоновой совсем недавно появился дома маленький и пугливый эублефар ярко-оранжевого цвета, который живет в теплом террариуме. Рацион питания у него стандартный, как у всех гекконов его семейства — живые тараканы и кузнечики.

«Кот по кличке Кот живет у нас дома уже 2 года. Мои дети подобрали его на улице, мокрый и замерзший котенок жалобно мяукал под машиной. Сейчас он уже шикарный кот, который любит играть с роботом-пылесосом и наблюдать за птицами из окна теплой квартиры», — поделился заведующий отделением Виталий Куваев.

Благодаря общению с животными специалисты могут отвлечься от работы и зарядиться положительными эмоциями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.