Врачи из Подмосковья рассказали, как распознать инсульт у ребенка

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается сегодня, 29 октября. Инсульт у детей — это острое нарушение мозгового кровообращения, симптомы которого длятся более суток. Он может возникнуть при врожденных аномалиях сосудов, нейроинфекциях, аутоиммунных заболеваниях и болезнях крови. Как распознать инсульт у ребенка и как ему помочь, рассказали врачи НИКИ детства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Распознать симптомы детского инсульта неподготовленному родителю бывает сложно, поэтому часто необычное состояние ребенка списывают на другие заболевания. К признакам инсульта у новорожденных относятся: нарушение дыхания, отсутствие реакции на раздражители, судороги, отказ от груди или бутылочки, нарушение мышечного тонуса. Симптомы детского инсульта в более старшем возрасте: резкое нарушение чувствительности лица или конечностей, обездвиженность половины лица, трудности в понимании речи и произнесении слов, спонтанное нарушение или потеря зрения, двоение в глазах, сильная головная боль, головокружение, проблемы с ориентацией в пространстве и удержанием равновесия. Если вы заметили у ребенка какие-либо из перечисленных симптомов, необходимо срочно вызвать скорую помощь», — объясняет главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Во время ожидания бригады скорой помощи нужно помочь ребенку лечь, обеспечить приток свежего воздуха, открыть окно, расстегнуть воротник, ремень, снять тугую футболку.

«Можно измерить давление и температуру, чтобы сообщить эти данные врачам скорой помощи. Если у ребенка невнятная речь, успокойте его, скажите, что это временно. Несмотря на то, что ребенок не может говорить, он осознает происходящее и боится. Оказать эффективную помощь при остром нарушении мозгового кровообращения могут только специалисты», — отмечает заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.

Специалисты НИКИ детства напоминают, что для здоровья ребенка важно обеспечить ему стабильный режим дня, разнообразное домашнее питание, продолжительный сон ночью и, если требует организм, днем. Также необходимо оградить его от вредных привычек, а в режим дня включить прогулки на свежем воздухе, физическое и творческое развитие.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.