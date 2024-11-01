Врачи из Подмосковья предупредили родителей о вреде веганства для детей

Всемирный день вегана отмечается 1 ноября. Некоторые родители осознанно выбирают для себя веганство или даже сыроедение. Но подобный стиль питания ни в коем случае не должен распространяться на детей, предупреждают врачи НИКИ детства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Любая система питания, принятая в семье, неминуемо отражается на здоровье и развитии ребенка. Да, это не мгновенные ухудшения состояния. Заболевания возникают из-за накапливающегося дефицита тех или иных микроэлементов в рационе. Со временем это может проявиться в нарушении физического и интеллектуального развития. При этом родители могут даже не догадываться, что болезнь связана с тем, что ребенок в течение многих лет недополучал каких-то полезных веществ», — подчеркнула главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Чем строже ограничения в питании, тем серьезнее последствия. К слову, сыроедение вовсе противопоказано детям. Веганство же, которое подразумевает полное исключение продуктов животного происхождения: мяса, молока — влечет за собой целый комплекс проблем.

«Здесь и дефицит белка, из-за которого нарушаются абсолютно все процессы, связанные с ростом и развитием, и нехватка кальция. Из растительных продуктов белок плохо всасывается, он неполноценный, в нем нет важных аминокислот. Дефицит железа приводит к нарушению работы внутренних органов, тканей, изменению состава крови, а также негативно влияет на интеллектуальное развитие ребенка. Никакая соя, фасоль или иное „растительное железо“ не могут полноценно заменить железо, которое содержится в красном мясе. Ребенок до 18 лет должен получать животные жиры и фосфор из рыбы. Животные жиры также невозможно полностью компенсировать жирами растительными», — отмечает врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

Если ребенок по примеру родителей хочет отказаться от продуктов животного происхождения, то правильней всего это делать после 20 лет, когда прекращаются рост и созревание мозговых структур и когда сформированы все связи центральной нервной системы. Даже полувегетаринство, с редким употреблением мяса или рыбы, не приемлемо до 20 лет.

В Московской области функцинирует мнистерство здравоохранения, важный аспект работы которого — привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.