сегодня в 13:56

Врачи из Королева вытащили кусок стекла из бронхов мужчины

В отделение пульмонологии Королевской больницы поступил 37-летний мужчина с жалобами на чувство заложенности в грудной клетке и длительный кашель с кровью. Пациента госпитализировали для углубленного обследования, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С помощью бронхоскопии врачи обнаружили в дыхательных путях пациента осколок стекла, который почти полностью перекрывал просвет бронха. Его острые грани царапали слизистую, вызывали кровоточивость и кашель.

«Мы извлекли осколок с помощью эндоскопического инструмента — «корзинки Дормиа». Она предназначена для удаления инородных тел и камней из полостей тела. Ее малые размеры позволили быстро и безопасно для пациента достать стекло», — рассказал заведующий отделением эндоскопии Валерий Сапунов.

После манипуляции состояние пациента улучшилось, дыхание стало комфортнее. Сейчас он уже выписан и продолжает восстановление амбулаторно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.