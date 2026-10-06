Врачи института детства проведут выездные приемы в Балашихе

Выездные бригады Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области примут юных пациентов в Балашихе 9 и 30 октября. Консультации пройдут в детских поликлиниках Балашихинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи НИКИ детства несколько раз в месяц проводят выездные приемы в детских поликлиниках Балашихинской больницы. Записаться на консультацию можно заранее через участкового педиатра по месту жительства при наличии медицинских показаний.

«В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, нефролог, кардиолог, невролог. Сам передвижной комплекс оснащен современной медицинской техникой, включающей клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ. Родители отмечают не только удобство такого формата, но возможность получить помощь в максимально комфортной и доброжелательной обстановке», — отметила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Щербакова.

Состав специалистов может меняться. Актуальную информацию можно уточнить у участкового педиатра.

9 октября, в пятницу, прием пройдет с 10:00 до 18:00 в поликлинике № 2 по адресу: ул. Третьяка, д. 4. 30 октября, также в пятницу, врачи будут принимать пациентов с 10:00 до 18:00 в поликлинике № 12 по адресу: ул. Саввинская, д. 1В.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.