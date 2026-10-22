Врачи Домодедовской больницы спасли пациенту палец после травмы дрелью

Мужчина 45 лет получил тяжелую травму пальца при работе с дрелью. Хирурги Домодедовской больницы восстановили его анатомию и функции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил в травматологическое отделение Домодедовской больницы после нарушения техники безопасности при работе с дрелью. Инструмент раздавил кончик пальца: мужчина получил открытый перелом ногтевой фаланги, повреждение ногтевого ложа и травматическую ампутацию ногтевой пластины.

«Это была не просто травма — это была частичная ампутация», — отметил врач-травматолог-ортопед Андрей Иванов.

По словам врача, пациент фактически лишился части пальца. Хирурги наложили шов на ногтевое ложе, восстановили утраченную ногтевую пластину и выполнили остеосинтез дистальной фаланги спицей.

«Мы сохранили анатомию пальца полностью», — подчеркнул доктор.

Палец хорошо зажил, косметических и функциональных дефектов не осталось. Врачи напомнили, что большинство подобных травм можно предотвратить, соблюдая меры предосторожности при работе с инструментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.