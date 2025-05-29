Врачи Долгопрудного спасли тяжелого пациента с менингитом

Скорой помощью в приемное отделение Долгопрудненской больницы был доставлен 45-летний горожанин в тяжелом состоянии. У мужчины наблюдались спутанное сознание, высокая температура, свето-, звукобоязнь, головная боль, судороги, а на теле была сыпь, сообщает пресс-служба администрации округа.

Пациент пояснил, что эти симптомы возрастали в течение нескольких дней. Но к медикам он не обращался. И напрасно: врачам предварительный диагноз был ясен — менингит.

Для его уточнения мужчине провели обследование. Выяснилось, что возбудителем болезни стала бактерия — менингококк. Больному была незамедлительно назначена антибактериальная и гормональная терапии.

Благодаря совместным и быстрым действия врачей неврологического и инфекционного отделений удалось избежать осложнений заболевания, которые могли в такой непростой ситуации привести к инвалидности или даже гибели человека.

Симптомы пошли на спад, а мужчина — на поправку, он уже выписан.

В Долгопрудненской больнице пояснили, бактериальный менингит — смертельно опасное и очень заразное заболевание. Передача инфекции происходит воздушно-капельным, контактным путями или через купание в загрязненных водоемах. При возникновении симптомов менингита ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. А защититься от менингококковой инфекции поможет прививка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.