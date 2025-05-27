Врачи Долгопрудного спасли девушку, проглотившую зубную конструкцию

В приемное отделение Долгопрудненской больницы обратилась 27-летняя жительница округа с жалобами на боли в груди. Она рассказала, что во время чистки зубов случайно проглотила соскочившее с коронки стоматологическое кольцо — металлическую конструкцию для коррекции прикуса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Долгопрудного.

На рентгене врач определил наличие 3-сантиметрового инородного тела в грудном отделе пищевода. Предмет представлял большую опасность для пациентки: острыми краями он мог повредить стенки внутренних органов.

Без единого разреза, с помощью специального оборудования — полипэктомической петли — эндоскописты аккуратно извлекли кольцо за 20 минут. И хотя конструкция успела несколько поцарапать слизистую пищевода, молодая женщина чувствует себя хорошо и в ближайшее время будет выписана.

А врачи Долгопрудного предупреждают: если вы проглотили инородное тело, обращайтесь за медицинской помощью незамедлительно.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.