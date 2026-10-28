Врачи Дмитровской больницы провели более 200 высокотехнологичных операций

Медики Дмитровской больницы в 2026 году выполнили более 200 сложных высокотехнологичных операций. Проводить такие вмешательства помогают квалификация врачей и новое оборудование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оборудование для Дмитровской больницы приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Раньше пациентам приходилось ездить на сложные операции в Москву, теперь такую помощь можно получить рядом с домом.

Больница оказывает высокотехнологичную помощь по четырем направлениям: сердечно-сосудистая хирургия, общая хирургия, травматология и ортопедия, акушерство и гинекология. Многие операции на сердце и сосудах проводят через небольшой прокол, без больших разрезов. Это уменьшает количество шрамов, ускоряет восстановление, снижает риск осложнений и позволяет быстрее вернуться домой.

«Высокотехнологичная медицинская помощь — это не только современные медицинские аппараты, но и команда профессионалов, умеющих с ними работать», — подчеркнул заместитель главного врача по медицинской части Дмитровской больницы Багаутдин Муслимов.

По его словам, хирурги, анестезиологи и медсестры постоянно повышают квалификацию и осваивают новые методики. После операции пациенты могут наблюдаться у тех же врачей, которые знают историю болезни.

В 2026 году в программу обязательного медицинского страхования включили 15 новых видов сложных операций. Они доступны бесплатно по полису ОМС жителям Дмитровского округа и других населенных пунктов Подмосковья.

«Мы продолжим создавать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Глава округа назвал освоение новых методик и проведение высокотехнологичных операций с использованием новейшего оборудования значительным шагом вперед.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.