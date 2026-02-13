Врачи Балашихинской больницы спасли девушку с тяжелыми травмами на железной дороге

Двадцатидвухлетняя девушка с тяжелыми травмами поступила в Балашихинскую больницу после несчастного случая на железнодорожной станции. Медики оперативно стабилизировали ее состояние и провели необходимое лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Балашихинскую больницу по линии скорой помощи доставили 22-летнюю девушку, получившую серьезные травмы на железнодорожной станции. По словам пострадавшей, она оступилась и оказалась между поездом и платформой. Состояние пациентки было крайне тяжелым, поэтому реаниматологи немедленно начали противошоковую терапию, что позволило стабилизировать ее.

После первичной стабилизации врачи провели комплексное обследование и выявили политравму: переломы ребер, травмы грудной клетки и живота. К лечению подключились хирурги и травматологи, которые оперативно оценили ситуацию. КТ-исследование показало травму печени, двусторонний ушиб легких, ушиб селезенки и травму почек. Врачи-урологи провели дополнительные исследования с контрастом для уточнения диагноза.

Пациентке выполнили диагностическую лапароскопию и остановили внутреннее кровотечение печени. Также были проведены гемостатическая, дезинтоксикационная, противовоспалительная и симптоматическая терапии. Благодаря слаженной работе специалистов девушке оказали необходимую помощь в критической ситуации, отметил заведующий операционным блоком и 2-м отделением хирургии филиала №2 Павел Коваль.

После курса лечения и контрольных исследований пациентку выписали домой под наблюдение врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. Наша задача — сдать его уже в 2027 году. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.