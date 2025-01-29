Врачи 13 специальностей начали вести прием в поликлинике Хотькова

сегодня в 14:16

Поликлиника новой Елизаветинской больницы с комфортными просторными кабинетами, смотровыми и зонами рекреации пришла на смену старой земской лечебницы, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Сейчас в современном здании ведут прием будут специалисты по следующим направлениям: терапия, педиатрия, оториноларингология, неврология, офтальмология, хирургия, рентгенология, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, акушерство и гинекология, эндокринология, ортодонтия и стоматология. Главврачом нового больничного комплекса назначен потомственный врач, депутат совета Сергиево-Посадского округа Андрей Саакян.

В зоне обслуживания поликлиники проживает 30 тысяч взрослого населения и 6,5 тысяч детей. Мощность взрослого отделения — 450 посещений за смену, детского — сто посещений.

Больничный комплекс в г. Хотьково был построен в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и программы губернатора Андрея Воробьева «Модернизация первичного звена».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.