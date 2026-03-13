Врач заявил, что метеозависимость указывает на скрытые болезни

Терапевт Кондрахин: недомогание во время магнитной бури — повод идти к врачу

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что ухудшение самочувствия во время магнитных бурь может говорить о скрытых заболеваниях, а не о «метеозависимости», сообщает aif.ru .

Специалист отметил, что диагноза «метеозависимость» в Международной классификации болезней не существует. По его словам, в научной среде нет единого мнения: одни специалисты допускают влияние геомагнитных возмущений на организм, другие считают, что здоровый человек должен адаптироваться без симптомов.

«Начнем с того, что диагноза „метеозависимость“ в Международной классификации болезней (МКБ-10) не существует. Это скорее разговорный термин», — пояснил Кондрахин.

Врач считает, что магнитная буря выступает дополнительной нагрузкой и может проявить уже имеющиеся, но скрытые нарушения. Пока организм компенсирует проблему, человек чувствует себя нормально, однако при внешних изменениях симптомы выходят наружу.

«К магнитной буре нужно относиться как к провокатору или тесту. Ухудшение самочувствия — это повод обратиться к врачу. Не нужно просто терпеть», — подчеркнул Кондрахин.

По его словам, в такие периоды могут обостряться скрытая гипертония, мигрень, нарушения сердечного ритма, появляться слабость и ломота. Игнорирование этих сигналов может привести к развитию полноценного заболевания, поэтому при повторяющихся симптомах необходимо обследование.

