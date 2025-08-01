Врач Уланкина: духота в офисе способствует развитию синдрома хронической усталости

Недостаток кислорода и сухой воздух снижают концентрацию, замедляют мышление и могут привести к хронической усталости, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Духота и недостаток кислорода в помещении напрямую влияют на когнитивные функции, включая память и концентрацию. Когда в воздухе повышается уровень углекислого газа — а это происходит довольно быстро в непроветриваемом офисе — мозг получает меньше кислорода. В результате замедляется реакция, ухудшается способность анализировать информацию, появляется ощущение тумана в голове», – сказала Уланкина.

Она добавила, что кроме того, духота провоцирует обезвоживание, даже если человек пьет достаточно воды. Сухой воздух и высокая температура ускоряют потерю жидкости, что может привести к сгущению крови, снижению давления и ухудшению кровоснабжения мозга.

«В долгосрочной перспективе это может способствовать развитию синдрома хронической усталости и даже увеличивать риск тромбозов у людей с предрасположенностью к ним. Это объясняет, почему к вечеру после работы в таких условиях многие чувствуют не просто усталость, а настоящую разбитость — организм буквально работает на износ», – рассказала врач.

Уланкина отметила, что если в офисе нет возможности открыть окно, например, из-за смога или шума, рекомендуется проводить пять минут в проветриваемом пространстве после каждого часа работы.