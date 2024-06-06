Врач-трихолог Подмосковья рассказала о причинах выпадения волос

Многие люди в течение жизни встречаются с проблемой интенсивного выпадения волос. Это часто наблюдается после мытья головы, в добавок может сокращаться объем и появляться жирный блеск. При этом новые шампуни не приносят ожидаемого результата, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Некоторые пациенты пытаются самостоятельно найти источник этого состояния и сдают ненужные анализы, но выяснить причины, которые привели к выпадению волос и является основной задачей врача-трихолога», — объяснила врач-дерматовенеролог, врач-трихолог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Муллаярова.

В трихологии «золотым стандартом» диагностики является трихоскопия. Это современный метод исследования состояния кожи головы и волос, позволяющий под большим увеличением проводить осмотр проблемной зоны. При трихоскопии удается распознать отличительные особенности состояния волос и кожи головы, приводящие к выпадению волос.

Выпадение волос может быть связано со стрессом, анемией, дефицитом микроэлементов и витаминов, патологией эндокринной системы, генетической предрасположенностью, приемом ряда лекарственных препаратов, а также заболеваниями кожи. Важным аспектом диагностики является наличие каких-либо заболеваний, которые проявляются выпадением волос, но ничем другим пока не беспокоят пациента.

На приеме, после сбора анамнеза и осмотра, врач назначит дополнительное обследование и разработает план индивидуальной терапии. Записаться к врачу-дерматовенерологу можно через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.