Врач-травматолог Подмосковья рассказал, почему пила для снятия гипса не ранит
Фото - © Куваев Виталий заведующий операционным блоком МОДКТОБ/Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)
Почему пила для гипса громко шумит, страшна на вид, но максимально безопасна? Этот инструмент очень специфический, так как разрабатывался для безопасного и эффективного снятия гипсовых повязок без травмирования поверхности кожи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Для снятия гипсовых циркулярных повязок используется осцилляторная пила. Диск осцилляторной пилы не крутится, а совершает быстрые возвратно-поступательные движения. Даже задевая кожу, она способна разве что немного подергать ее, но никак не разрезать. Пила режет гипс при помощи низкоамплетудной осциляции — вибрации», — прокомментировал заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев.
Шумит осцилляторная пила очень громко и страшно, а выглядит громоздко и совершенно не вселяет доверия, особенно маленькому пациенту, но при правильном использовании она совершенно безопасна.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.