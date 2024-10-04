Врач-травматолог Подмосковья рассказал, почему пила для снятия гипса не ранит

Почему пила для гипса громко шумит, страшна на вид, но максимально безопасна? Этот инструмент очень специфический, так как разрабатывался для безопасного и эффективного снятия гипсовых повязок без травмирования поверхности кожи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для снятия гипсовых циркулярных повязок используется осцилляторная пила. Диск осцилляторной пилы не крутится, а совершает быстрые возвратно-поступательные движения. Даже задевая кожу, она способна разве что немного подергать ее, но никак не разрезать. Пила режет гипс при помощи низкоамплетудной осциляции — вибрации», — прокомментировал заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев.

Шумит осцилляторная пила очень громко и страшно, а выглядит громоздко и совершенно не вселяет доверия, особенно маленькому пациенту, но при правильном использовании она совершенно безопасна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.