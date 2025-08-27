Врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ рассказал, как уберечь ребенка от стресса

25 – 31 августа установлена министерством здравоохранения РФ неделей популяризации активных видов спорта. Наталья Григорьева, заведующая детским реабилитационным ортопедическим отделением Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы, рассказала о некоторых опасностях, которые могут подстерегать ребенка на пути к высоким спортивным достижениям. Всем людям, занимающимся спортом, важно следить за своим здоровьем, а детям и подросткам, которые занимаются спортом высоких достижений необходимо следить за своим здоровьем вдвойне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Любая жизнедеятельность человека связана с угрозой травматизации. Занятие спортом — не исключение, к сожалению, спорт высоких достижений подразумевает серьезные травмы. Как правило, травмы случаются при нарушении техники безопасности или схемы тренировочного процесса. Поэтому рекомендуем не забывать про технику безопасности и соблюдать все рекомендации тренера. При некорректном построении тренировочного процесса, когда ребенок в определенном виде спорта занимается только специфическими нагрузками, могут происходить перегрузки определенных зон. Вплоть до стрессовых переломов кости. К сожалению, врачи-травматологи-ортопеды нашей больницы с этим периодически сталкиваются. Распределять нагрузку необходимо гармонично. Только всестороннее развитие организма и опорно-двигательного аппарата спортсмена позволит избежать стрессовых повреждений соединительных тканей мышц и костного аппарата», — прокомментировала врач.

Занятия спортом могут вызывать стресс, особенно если ребенок стремится к высоким результатам. Достижения в спорте — прекрасно, но здоровая психика вашего ребенка еще лучше.

«У ребенка обязательно должно быть время для отдыха. Отдых не должен сопровождаться еще большей эмоциональной нагрузкой: зависание в социальных сетях, просмотр видеороликов, игра в компьютерные игры. Для отдыха отлично подойдут: прогулки, чтение книг, прослушивание музыки. Также юному спортсмену крайне важно соблюдать режим дня и гигиену сна. Недостаточное количество питательных веществ может негативно сказаться на самочувствии ребенка и, конечно же, его спортивных результатах. Мы есть то, что мы едим, поэтому питание спортсмена должно быть сбалансированным и разнообразным», — добавила Наталья Григорьева.

Дорогие родители, слушайте своего ребенка и при любых жалобах маленького спортсмена сразу обращайтесь к специалисту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.