Врач скорой назвала универсальный алгоритм действий при оказании первой помощи

В число действий универсального алгоритма при первой помощи: оценка обстановки безопасности, звонок вызвать в скорую помощь самостоятельно или попросить окружающих, сообщила РИАМО врач скорой медпомощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

«После этого убедитесь, что пострадавший в сознании, громко обратившись к нему, и проверьте его дыхание, положив ладонь на грудную клетку. Также необходимо определить наличие пульса, прощупав сонные артерии на шее», — сказала Гузь.

Как уточнила специалист, если пострадавший без сознания, его нужно уложить на бок.

Она добавила, что любой человек может столкнуться с критическими ситуациями, такими как клиническая смерть, коматозное состояние, судороги с потерей сознания, травмы с кровопотерей, ожоги, обморожения, переохлаждение, а также тепловой или солнечный удар.

«В таких ситуациях важно сохранять спокойствие, действовать быстро и не навредить ни себе, ни пострадавшему», — подчеркнула врач.

Во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой помощи. В этом году он выпал на 14 сентября. В этот день проводятся акции и консультации о необходимости, важности и способах оказания первой помощи пострадавшим.