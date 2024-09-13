Врач скорой Гузь рассказала, как спасти человека при судорогах и ожогах

Судороги с потерей сознания чаще всего случаются при эпилепсии. В этом случае необходимо положить под голову мягкий предмет, обезопасить от травм головы об окружающие предметы. Об этом РИАМО рассказала врач скорой медицинской помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

«Судороги с потерей сознания чаще всего случаются при эпилепсии. В этом случае необходимо положить под голову мягкий предмет, обезопасить от травм головы об окружающие предметы. Важно помнить! Не разрешается вкладывать любые предметы между верхней и нижней челюстями, пытаться открыть рот», — сказала Гузь.

Она добавила, что при травмах конечностей с кровотечением необходимо вызвать скорую помощь, пострадавшего положить, зажать рану пальцами или ладонью, предварительно обернуть руку полиэтиленовым пакетом, если нет под рукой резиновых перчаток. Нужна тугая повязка и максимальное сгибание конечности.

«Жгут накладывается в крайнем случае, если кровотечение обильное, то есть струя не останавливается. Правила наложения: выше места кровотечения и как можно ближе к нему, затягивать жгут нужно лишь до прекращения кровотечения исчезновения пульса, не более чем на 1 час, под жгут записку с указанием времени наложения», — инструктировала врач.

Гузь предупредила, что жгут может повредить нервы и кровеносные сосуды, и даже привести к утрате конечности. Поэтому применять жгут стоит как последнее средство.

«При ожогах нужно вызвать скорую помощь, устранить источник ожога, охладить место ожога прохладной водой, наложить повязку, положить пострадавшего, дать обезболивающий препарат. Помним о вопросе аллергической непереносимости», — подчеркнула специалист.

По ее словам, очень важно при наложении повязки не сдавливать место ожога.

«При обморожениях нужно вызвать скорую, переместить пострадавшего в теплое помещение, согреть обмороженную часть тела (вода 20°-40°С), на поврежденные участки наложить повязку, дать пострадавшему горячий чай или кофе. Важно не употреблять алкогольные напитки!» — перечислила Гузь.

При солнечном ударе или перегреве необходимо вызвать скорую помощь, переместить пострадавшего в прохладное место, приложить холодные компрессы на тело, чтобы снизить температуру, напоить прохладной подсоленной водой, проинструктировала врач скорой.

Всемирный день оказания первой помощи (World First Aid Day) отмечается с 2000 года во вторую субботу сентября. По данным ВОЗ, ежегодно в мире из-за травм, ожогов, падений или утоплений, происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Данный день призван обратить внимание на важность оказания первой помощи пострадавшему человеку ради спасения его жизни.