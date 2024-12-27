Врач рассказала, сколько алкоголя можно выпить диабетикам на Новый год

Врач-эндокринолог, диетолог московской клиники «Будь здоров» на Сретенке Ксения Меркулова рассказала, какой алкоголь безопаснее для людей с диабетом и сколько можно выпить в новогоднюю ночь, сообщает Газета.ru .

Как пояснила врач, допустимая доза алкоголя — не более 10 грамм этанола для женщин и не более 20 грамм для мужчин в сутки, но не ежедневно. Десять грамм этанола — это примерно 40 грамм крепкого спиртного, 140 грамм вина или 300 грамм пива.

Что касается диабетиков, то им медик посоветовала выпить сухого вина — не более 200 мл для мужчин и 150 мл для женщин. От сладких игристых вин, ликеров и настоек она посоветовала отказаться, так как эти напитки резко повышают сахар в крови.

«Если хочется поднять бокал шампанского — лучше выбрать сухое игристое вино, к примеру брют», — сказала Меркулова.

По ее словам, сбросить избыток сахара поможет любая получасовая физическая активность, так что засиживаться за столом не стоит.

Кроме того, людям с сахарным диабетом противопоказаны жирные блюда и салаты с майонезом.

Врач добавила, что диабетикам 31 декабря нужно придерживаться обычного режима питания и не садиться за праздничный стол голодными.