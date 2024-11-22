Врач рассказала о пользе кофе для организма

Кофе, несмотря на свою способность вызывать привыкание, обладает значительными полезными свойствами. Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула важность соблюдения меры. Каждый может выбирать, пить кофе с молоком или без, однако ключевым моментом является умеренность.

Она рекомендовала не превышать двух чашек в день, так как избыточное потребление, особенно с молоком, может привести к увеличению калорийности и проблемам с пищеварением. Замена коровьего молока на растительное может помочь тем, кто страдает от непереносимости, но и это может увеличить калорийность напитка.

В разумных пределах кофе приносит пользу благодаря наличию микроэлементов и стимулирующих веществ, положительно влияющих на сердечно-сосудистую систему и умственную активность. Кофе даже способствует выработке окситоцина, что полезно для здоровья.

Тем не менее, необходимо помнить о возможном вреде от избыточного употребления. Кофе может привести к чрезмерной стимуляции сосудов и, как следствие, к гипертонии. Также эксперт отметила, что кофе может вызвать зависимость.

«Потом у нас случается некий провал, когда нам нужно еще больше кофе или чего-нибудь, что будет нас также стимулировать и поддерживать повышенную активность», — предупредила врач в эфире радио Sputnik.