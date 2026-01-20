Врач рассказала о новых штаммах гриппа в Крыму в сезоне 2025–2026 годов

В Крыму в текущем эпидемическом сезоне отмечается распространение различных штаммов гриппа, что отличает его от предыдущих лет. Специалист подчеркнула, что штаммы вируса гриппа ежегодно меняются, поэтому вакцинацию необходимо проходить каждый год.

«Именно так модифицируется. Почему ежегодно повторяется вакцинация от гриппа? Есть инфекционные заболевания, где вакцинация проводится раз в десять лет, раз в пять лет. От гриппа — ежегодно. Именно потому, что вакцины подгоняются под прогнозируемые штаммы», — пояснила Павлова.

Врач также отметила, что погодные условия влияют на распространение вирусных инфекций. В этом году из-за теплой осени пик заболеваемости сместится, и ожидаются два всплеска ОРВИ, первый из которых прогнозируется после новогодних праздников.

