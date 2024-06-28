Врач рассказала, о каких опасных заболеваниях говорит частая зевота

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Невролог Неврюзина: частая зевота может быть вызвана эпилепсией и опухолью мозга

Врач-невролог Галина Неврюзина предупредила, что частая зевота может указывать на серьезные заболевания. В их числе височная эпилепсия и болезнь Паркинсона, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, также этот учащенный рефлекс может быть вызван опухолью мозга. В данной ситуации зевота приводит к головным болям, нарушению памяти и зрения, объяснила медик.

«Частое зевание может служить признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы в виде расстройства вегетативной нервной системы», — отметила Неврюзина.

В случае отклонений эксперт рекомендовала своевременно пройти медобследование. Если какая-либо болезнь подтвердится, то необходимо выработать стратегию лечения, добавила врач.