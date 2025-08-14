Врач рассказала, как сохранить энергию и работоспособность во время поста

Сбалансированный рацион с медленными углеводами, растительными белками, полезными жирами и достаточным питьем помогает избежать слабости и упадка сил в период поста, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Вопрос сохранения энергии во время поста волнует многих, особенно тех, кто совмещает его с активной работой. Избежать слабости и сохранить продуктивность позволяет грамотный подход к питанию. Важно не просто исключить некоторые продукты, а полностью перестроить рацион, сделав акцент на медленные углеводы, растительные белки и полезные жиры. Только овощи и фрукты, даже приготовленные разными способами, не дадут нужное количество полезных веществ и энергии для активного дня», — сказала Кашух.

Она подчеркнула, что обязательно нужно включить в рацион крупы, бобовые, орехи и семечки, можно грибы.

«Начинать день следует с питательного завтрака. Важно не пропускать приемы пищи и при необходимости поддерживать организм перекусами — орехами, сухофруктами, злаковыми батончиками. Это поможет избежать резких перепадов энергии. Также нужно помнить о необходимости достаточно пить: обезвоживание усиливает усталость», — предупредила врач.

Кашух уточнила, что, если ограничения по еде соблюдать трудно, стоит по возможности снизить физические и эмоциональные нагрузки. При хронических заболеваниях важно заранее обсудить все ограничения с врачом.

С 14 по 28 августа в православии проходит Успенский пост. Его установили в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это летний, строгий и многодневный пост, во время которого нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. В эти дни рекомендуется молиться, читать Священное писание и заниматься благотворительностью.