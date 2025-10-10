Смерть в 100% случаев: почему вакцинироваться от бешенства при укусе нужно сразу

Прививку от бешенства в России делают шесть раз, начиная в день укуса, а промедление даже на несколько дней может быть опасным, особенно при укусах в область головы и шеи, сообщила РИАМО врач-педиатр, кардиолог клиники Soft Medical Center Юлия Савина.

«Вакцинация от бешенства осуществляется шесть раз в нашей стране. Первая доза вводится в день укуса, причем чем раньше, тем лучше. Бешенство — это одна из немногих инфекций, которую человечество до сих пор не умеет лечить. И это первый момент. А второй момент — при заражении человека вирусом бешенства смертность наступает в 100% случаев. То есть опасность колоссальная», — сказала Савина.

Она добавила, что скорость развития болезни разная. Инкубационный период у вируса от момента попадания после укуса до момента появления первых симптомов очень большой: от 1–3 месяцев до 1–3 лет. Например, только через год могут возникнуть симптомы бешенства.

«Если животное неизвестное, то вакцинироваться надо в 100% случаев, потому что ничего, кроме вакцинации, не защитит — лекарства просто нет. В России считается, что инкубационный период месяц, допустимо аж до 28 дней. Но я почитала источники других стран и их опыт вакцинации: там все-таки рекомендуют не позже, чем через 7 дней от момента укуса. Поэтому, если укус пришелся в область головы, шеи или верхней части грудной клетки — то есть близко к нервной системе, — вакцинацию нужно начать как можно скорее», — подчеркнула врач.

Она отметила, что желательно поставить первую дозу в течение ближайших двух–трех часов, не откладывая поиск медучреждения. Не имеет значения, частное оно или государственное — важно привиться как можно раньше.