Врач рассказала, как научить детей есть здоровую еду

Запрет на вредную еду вряд ли поможет сделать рацион детей и подростков здоровым. Важно объяснять принципы правильного питания и формировать пищевые привычки с детства, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Трансжиры действительно вредны. Это жирные кислоты, которые образуются в процессе различных химических реакций. Они присутствуют не только в фастфуде и снеках — трансжиры можно найти в говядине, мясе курицы и молочных продуктах. Вреден именно избыток трансжиров в рационе, так как они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, провоцируют воспаления и нарушают обмен веществ», — рассказала Кашух.

По словам эксперта, запрет на продажу вредной еды может привести к обратному эффекту, особенно в подростковом возрасте.

«Запретный плод всегда сладок. Если раньше ребенок мог есть чипсы и шоколад, а потом это запретили — это только усилит интерес. Подростки по своей природе склонны к протестному поведению, поэтому такой запрет может только усугубить ситуацию», — пояснила Кашух.

Она отметила, что более эффективно объяснять детям важность сбалансированного питания, чем вводить жесткие ограничения.

«Важно не запрещать, а объяснять, почему нужно следить за своим питанием. И делать это без нотаций, наглядно и понятно для детей. Здоровье ребенка и его пищевые привычки — это зона ответственности взрослых. Если в семье нормально есть фастфуд или чипсы, то никакой запрет не сможет это исправить», — подчеркнула эксперт.

Кашух добавила, что в вопросе питания важен баланс, а крайности недопустимы. Питаться только фастфудом вредно, но и навязывать идею здорового питания — тоже не лучший вариант.

«Если заставлять ребенка каждый день есть ненавистную овсянку и суп, это не принесет пользы. Важно показать детям, что здоровая еда может быть вкусной и разнообразной. Важно честно говорить с детьми о вредной еде, а не скрывать ее», — отметила специалист.

Она резюмировала, что чипсы действительно вкусные — и это нормально. Родители часто запрещают ребенку есть вредную пищу, но сами при этом ее покупают.

«Важно объяснить, что съесть пачку чипсов пару раз в месяц — это не страшно, но это не должно стать привычкой. Главное — сформировать у ребенка понимание того, что можно есть, а что стоит ограничивать», — заключила Кашух.

Ранее глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился с инициативой сделать чипсы подакцизным товаром и одновременно запретить их продажу несовершеннолетним. Еще в 2020 году ВОЗ рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами.