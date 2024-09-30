Врач рассказала, как наркотики разрушают мозг человека

Наркотик вызывает удовольствие неестественным путем. Из-за этого запрещенные вещества «сжигают» до 50% нейронов, вырабатывающих дофамин. Это приводит к прекращению связей между нейронами и, как следствие, — к утрате способности получать удовлетворение от чего-либо, рассказала РИАМО врач Клиники Маршака Ольга Николаева.

Она отметила, что в организме имеется система мозга — «перегородка» между кровью, циркулирующей в теле, и мозгом. Именно благодаря этой «перегородке», а точнее гематоэнцефалическому барьеру (гэб), выполняющему функцию фильтра, мозговая ткань защищена от попадания вредных и чужеродных веществ.

«Но ученые в результате исследования узнали, что наркотики меняют проницаемость гематоэнцефалического барьера. А злоупотребление наркотиками увеличивает проницаемость гэб, что приводит к его дисфункции и последующему пропусканию всех чужеродных веществ», — объяснила доктор.

Психоактивные вещества, попадая в организм, затем в кровь и в головной мозг, запускают усиленный выброс нейромедиаторов типа дофамина и серотонина (а иногда и сигналов, подражающих его действие) в нейронах.

«Наркотик вызывает удовольствие неестественным путем, „сжигая“ тем самым до 50% нейронов, вырабатывающих дофамин, что приводит к прекращению связей между нейронами и вследствие — к утрате способности получать удовлетворение от чего-либо. Так и формируется зависимость: для воспроизведения прежнего эффекта требуется все большая доза вещества», — рассказала специалист.

Нейробиологи давно пришли к выводу, что эйфория, наступающая вследствие употребления наркотика, связана с его стимулирующим действием на «систему поощрения» мозга. Эта система состоит из нервных клеток (нейронов), которые формируют чувство удовольствия, к примеру от еды или занятий сексом, т. е. тех форм активности, нужных человеку для выживания и продолжения рода. Именно стимуляция «системы вознаграждения» дарит наслаждение и «заставляет» снова и снова прибегать к уже знакомым формам активности, которые его обеспечили.

«Если пациент на постоянной основе продолжает стимулировать „систему поощрения“ мозга, то со временем мозг привыкает к чрезмерному выбросу дофамина, производя все меньше нейромедиатора и „сжигая“ количество рецепторов в „системе поощрения“, тем самым увеличивая употребление вещества. Последующее употребление очень часто приводит к необратимым изменениям в нейронах и других структурах мозга, и может в итоге полностью разрушить передачу сигналов между ними», — заключила Николаева.