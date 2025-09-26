Врач рассказала, что нужно делать в первые минуты после укуса животного

Рану после укуса животного необходимо сразу промыть с мылом, обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, рассказала РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Первоочередные действия после укуса направлены на максимальное уменьшение количества вируса в ране. Рану рекомендуется немедленно и обильно промыть проточной водой с мылом. После промывания края раны следует обработать антисептическим раствором, а на саму рану наложить чистую повязку», – сказала Демьяновская.

Важно учитывать, что эти меры — лишь первая помощь, не отменяющая необходимости срочно обратиться за медицинской помощью, добавила она.

«Лечение назначается врачом после оценки риска заражения. Чтобы предупредить заболевание, врач назначает пациенту антирабическую вакцину — препарат, содержащий убитый вирус бешенства, важный для стимуляции выработки антител и защиты от смертельной инфекции. Кроме того, если есть показания, человеку делают укол специфического иммуноглобулина, содержащего готовые антитела», – рассказала врач.

Демьяновская уточнила, что инъекция вводится непосредственно в область раны и окружающие ткани, создавая пассивный иммунитет на самый критический начальный период.

«Вакцинация против бешенства представляет собой курс из нескольких прививок, которые выполняются по строго определенной схеме в дельтовидную мышцу плеча или подкожно, в зависимости от применяемой вакцины. Современные препараты хорошо переносятся и не требуют большого количества уколов. Важно соблюдать график вакцинации без пропусков, так как только полный курс формирует стойкий иммунитет», – предупредила специалист.

Всемирный день борьбы против бешенства был учрежден в 2007 году по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и каждый год отмечается 28 сентября при поддержке различных здравоохранительных организаций. Этот день призван привлечь внимание общественности к проблеме распространения бешенства, а также к последствиям этой смертельной болезни.