Врач рассказал, полезно ли лежать на животе по 10 минут в день

В TikTok стремительно набирает популярность тренд: пользователи советуют ежедневно лежать на животе по 10 минут, чтобы избавиться от «техношеи» и улучшить осанку. Однако врач-терапевт Алексей Хухрев скептически отнесся к моде из соцсетей.

По его словам, 10 минут в день в определенной позе не способны оказать значимого влияния на организм.

«Человек — очень устойчивая система. Чтобы реально изменить что-то в теле, нужна регулярная работа, а не кратковременные попытки», — сообщил в интервью радио Sputnik Алексей Хухрев.

Хухрев считает более эффективным использование техник расслабления — например, лежание на спине с валиками под поясницей, шеей или коленями. Такой подход действительно помогает снять напряжение с позвоночника, особенно в области шеи и между лопатками.

Он также предостерег от популярной ошибки: если лежать на животе с поднятой головой — например, глядя в экран — это только усиливает нагрузку на шею и может усугубить проблему.

Так что, по мнению специалиста, лучше заменить модный лайфхак на проверенные методы расслабления и коррекции осанки.