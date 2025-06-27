Врач рассказал, какие симптомы могут сигнализировать о раке кишки

Врач Черемушкин: наличие крови в кале и потеря веса могут указывать на рак кишки

Онколог Евгений Черемушкин назвал симптомы, которые могут указывать на рак ободочной кишки. Он рекомендовал людям старше 40 регулярно проходить обследования, сообщает aif.ru .

По его словам, наличие скрытой крови в кале и потеря веса могут сигнализировать о прогрессирующем заболевании.

«Симптомы могут быть обусловлены массивным поражением. Когда появились симптомы в виде слабости, анемии, потери веса, желтушности кожных покровов, как это бывает при интоксикации, вы идете на обследование. А там уже видите, что поезд ушел», — отметил Черемушкин.

Врач добавил, что эндоскопическое исследование позволяет обнаружить рак ободочной кишки на ранних стадиях. Он рекомендовал лицам старше 40 лет проходить его в профилактических целях каждый год.