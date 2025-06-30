Врач рассказал, что столбняком чаще болеют люди старше 65 лет

Врач Лебедев назвал возрастную группу, наиболее подверженную заражению столбняком. Специалист пояснил, что основную часть пациентов с этим диагнозом составляют лица старше 65 лет, сообщает Газета.Ru .

Как пояснил Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель научно-информационной группы Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, столбняк представляет собой опасную инфекцию нервной системы. Его возбудителем являются бактерии Clostridium tetani (столбнячная палочка), вырабатывающие токсин. Заболевание сопровождается судорожными сокращениями мышц шеи, челюсти, живота или всего тела из-за поражения нервной системы бактериальными токсинами.

«Большинство заболевших столбняком — люди старше 65 лет. Связано это как с отсутствием специфической иммунной защиты из-за не проведенной в срок ревакцинации, так и с неспецифическим возрастным снижением защитных сил организма. В результате этого у человека возрастает риск более тяжелого течения инфекционных заболеваний, развития осложнений. Определенную роль в снижении иммунной защиты могут играть и сформировавшиеся в пожилом возрасте хронические заболевания», — отметил Лебедев.

Специалист подчеркнул, что столбняк относится к инфекциям, контролируемым вакцинацией, и прививка остается единственным надежным способом защиты. Плановая иммунизация против столбняка проводится детям с 3 месяцев до 17 лет. Взрослым необходимо проходить ревакцинацию каждые 10 лет. Однако не все соблюдают эти рекомендации. Если прививка, сделанная в детстве или юности, не обновлялась вовремя, ее защитное действие давно утрачено.