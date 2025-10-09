Врач раскрыла, почему россиянам опасно пить больше 3 чашек кофе в сутки

Диетолог Мухина: в сутки рекомендуется пить максимум 3 чашки кофе
Фото - © Freepik.com

В сутки россиянам рекомендуется пить максимум три чашки кофе. Если употреблять больше кофеина, появятся тревожность и проблемы со сном, рассказала NEWS.ru доктор медицинских наук, врач-диетолог, член экспертного совета «Роскачества» Марият Мухина.

Кофеин уменьшает ощущение усталости. На некоторое время он освобождает от потребности во сне, приводит в порядок сосудистый тонус. 

Однако, если переборщить с дозой кофеина, вместо тонуса появится спазм. Вместо концентрации внимания произойдет так называемая гиперцентрированность. 

К тому же кофеин увеличивает кортизол и адреналин в крови. Так организм реагирует на возникший стресс. 

Есть и другое неприятное последствие употребления слишком большого количества кофе. После непродолжительного повышения уровня энергии возникнет длительная усталость. 

Чтобы этого не происходило, Мухина рекомендует совершеннолетним россиянам употреблять максимум 400 грамм кофеина в сутки. Этому эквивалентны три-четыре чашки эспрессо или две-три американо, капучино. 

Важно учитывать, что все индивидуально. У некоторых людей особая чувствительность к кофеину. Они могут столкнуться с бессонницей и тахикардией даже если выпьют всего 200 грамм кофеина. 

Также необходимо делать перерыв между употреблением кофе. Он должен длиться минимум два-три часа.

