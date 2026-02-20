Врач раскритиковал исследование о связи ожирения с проблемами с математикой

Врач Филипп Кузьменко выразил серьезные сомнения в корректности исследования, утверждающего о связи детского ожирения со снижением математических способностей.

По его мнению, работа имеет существенные методические недочеты: ограниченная выборка в полторы тысячи детей, неясные критерии определения избыточного веса и отсутствие учета социальных факторов, влияющих на ребенка.

«Вроде от такого уважаемого человека немного большего ожидаешь, чем выкатывать такую стигматизацию на всю страну. <…> Я представляю, какое психологическое давление будет оказываться на детей тех родителей, которые вот эту новость прочитают», — отметил Кузьменко в эфире радио Sputnik.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявляла, что у детей, имеющих избыточную массу тела или ожирение, успехи в математике действительно ниже.

