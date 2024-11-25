В первый раз в Раменском городском округе прошла торжественная церемония вручения премии «Женщина года — 2024». На премию выдвинулось 195 кандидаток в 8 различных номинациях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заведующий отделением переливания крови Раменской больницы Гурциева Залина стала «Женщиной года — 2024» в номинации «Призвание». Она — профессионал своего дела, грамотный руководитель и заботливая мать троих детей. Она — хранительница семейных традиций и пример для подражания.

«Когда я узнала о том, что номинирована на премию «Женщина года», то испытала настолько сильное удивление, что поначалу не могла в это поверить. Сейчас я чувствую радость и благодарность! Я горжусь своей профессией, что могу помогать и спасать жизнь людям! Спасибо организаторам!» — сказала Гурциева Залина.

Она имеет большой стаж работы в медицине, который составляет 21 год. За этот период она неоднократно получала награды за достигнутые успехи и добросовестный труд. При этом, сама Гурциева Залина с 2020 года является почетным донором России.

Каждый помнит трагические события, которые произошли 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» — один из самых крупных терактов в современной истории России по количеству жертв. С помощью Гурциевой Залины Анатольевны, в течение 2-х дней в Раменской больнице был организован сбор донорской крови для пострадавших, который осуществлялся в круглосуточном режиме. В эти дни в отделение переливания крови Раменской больницы обратилось 311 жителей Подмосковья. Итогом такой благородной миссии стало то, что удалось собрать 121 литр крови.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.