Врач призвал россиян отказаться от магазинных шашлыков

Врач Евгений Белоусов рекомендовал не покупать готовые маринованные шашлыки из магазинов из-за рисков качества и хранения, сообщает Газета.ru .

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) заявил, что готовые маринованные шашлыки экономят время, но увеличивают риски. Покупатель не может контролировать качество мяса, сроки и условия хранения, а также состав маринада.

«Если запах подозрительный, куски неоднородные, дата изготовления „на исходе“, лучше отказаться и замариновать свежее мясо самостоятельно. Если такой возможности нет, то готовые магазинные наборы стоит брать только у надежных производителей, проверяя категорию мяса (А или Б), дату, температуру хранения, запах, размер кусочков», — добавил врач.

При самостоятельном приготовлении специалист посоветовал выбирать мясо до нарезки: оно должно быть упругим, без резкого запаха, с равномерным цветом и небольшими прослойками жира.

«Для шашлыка обычно выбирают свиную шейку или корейку, нежирную говядину, баранину без излишнего сала, куриное филе или бедра без кожи. Курица, индейка, телятина и умеренно жирная говядина дают много полноценного белка при сравнительно меньшем количестве насыщенных жиров, тогда как свинина и баранина более калорийны и насыщены животным жиром, что увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и печень», — отметил Белоусов.

Ранее медик рекомендовал взрослому здоровому человеку съедать не более 200 граммов шашлыка за один раз.

