Врач предупредила о риске ношения термобелья для мужского здоровья

Дерматолог Наталия Гайдаш заявила, что длительное ношение термобелья может негативно сказаться на мужском здоровье и повлиять на сперматогенез, сообщает Sputnik .

Кандидат медицинских наук, дермотоонколог и дерматолог Наталия Гайдаш рассказала, что термобелье при длительном ношении может быть вредно для мужчин. По ее словам, плотное прилегание такого белья повышает температуру мужских половых органов, что негативно влияет на процесс сперматогенеза.

Врач отметила, что термобелье предназначено для отвода влаги и сохранения тепла, однако его выбор должен зависеть от уровня физической активности и времени, проводимого на улице. Наталия Гайдаш пояснила, что при активных занятиях спортом термобелье может навредить, так как сдавливает кожу и сосуды.

«Все время находиться в термобелье особенно не полезно мужчинам, потому что оно достаточно плотно прилегает к коже, а мужской организм устроен так, что детородные органы должны находиться в холоде. Когда мы повышаем их температуру, это влияет на сперматогенез», — пояснила Наталия Гайдаш.

Она также добавила, что длительное ношение термобелья может привести к натираниям и опрелостям, особенно если человек потеет, что увеличивает риск аллергических реакций.