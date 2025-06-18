Врач предупредила, что роллы с сырой рыбой опасны для детей до 7 лет

«Детскому организму сложнее справляться с потенциально опасными микроорганизмами, паразитами или аллергенами, которые могут содержаться в сырой рыбе», — сказала Уланкина.

Она добавила, что даже если малыш хорошо переносит отварную или запеченную рыбу, сырой продукт в составе роллов давать ему не стоит.

«Такое ограничение обычно распространяется на детей младше 5–7 лет, а в некоторых случаях — до 10 лет, особенно если в семье есть склонность к аллергическим заболеваниям. Начинать знакомство с японской кухней лучше с простых роллов без сырой рыбы, икры, васаби и острых соусов», — посоветовала врач.

Уланкина отметила, что, например, подойдут роллы с огурцом, авокадо, омлетом тамаго или цыпленком. Важно выбирать проверенные заведения, чтобы минимизировать риск отравления.

18 июня отмечается Международный день суши. Это блюдо японской кухни стало любимым не только в родной стране. Слово «суши» (в Японии «суси») в переводе — «кислый рис». Изначально оно готовилось из ферментированного риса и предназначалось для длительного хранения. Суши состоит из приправленного уксусом риса и морепродуктов. В зависимости от разновидности добавляются и другие ингредиенты.