Химические вещества и смолы при курении повреждают вкусовые рецепторы на языке. Из-за этого человек хуже ощущает вкус пищи, рассказал врач Андрей Кондрахин, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, никотин и смолы обладают прижигающим действием и блокируют работу рецепторов. Мозг перестает получать корректные сигналы, привычная еда кажется пресной. Человек начинает добавлять больше соли, сахара и острых приправ.

«Вкусовые рецепторы находятся на языке и выглядят в виде сосочков, они очень нежные. При курении химические вещества приводят к тому, что эти сосочки практически погибают. И рано или поздно у человека падает чувствительность настолько, что он не ощущает разницу между горячим и холодным, сладким и соленым», — отметил Кондрахин.

Врач пояснил, что избыток специй раздражает слизистую желудка и усиливает выработку соляной кислоты. Это может привести к воспалению, гастриту и язве.

Ученые из Университета Аристотеля в Салониках также изучили влияние курения на вкусовые рецепторы. С помощью контактной эндоскопии языка и электрогустометрии — измерения вкусовой чувствительности электрическим током — они установили, что никотин деформирует грибовидные вкусовые сосочки и ухудшает их кровоснабжение.

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