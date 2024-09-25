Врач Подмосковья рассказала о последствиях самостоятельного удаления родинок

Очень часто пациенты называют «родинками» врожденные и приобретенные невусы, папилломы, себорейные кератомы, дерматофибромы, ангиомы и другие образования на коже. Важно знать, что большинство из них являются доброкачественными и могут быть удалены по эстетическим показаниям. Однако, например, врожденные и приобретенные невусы, требуют хирургического удаления и последующего гистологического исследования, которое невозможно провести самостоятельно в домашних условиях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Удаление кожных образований самостоятельно, с помощью народных средств или аптечных препаратов с кислотами и щелочами, может быть неэффективным и даже опасным. В лучшем случае эти средства могут оказаться бесполезными или вызвать небольшое раздражение кожи, проявляющееся в виде контактного дерматита. В худшем — есть риск получения серьезных ожогов, которые в последствии могут привести к образованию рубцов и даже язв.

«Иногда под определением „родинки“ могут скрываться злокачественные опухоли, например, меланома или базалиома. Поэтому перед удалением любого кожного образования необходимо убедиться в его доброкачественности», — предупреждает врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дарья Анохина.

Самостоятельное удаление образований на коже, особенно если это касается онкологических процессов, может не привести к желаемому результату, спровоцировать осложнения, а также оставить эстетический дефект. Поэтому при показании или желании удалить кожное образование, рекомендуется обратиться к врачу-дерматовенерологу для консультации и выбора наиболее безопасных и эффективных методов. Записаться на прием к специалисту можно по телефону контакт-центра 122.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.