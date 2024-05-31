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Врач Подмосковья призвал не заниматься самолечением при подозрении на туберкулез

Туберкулез это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями группы Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха) и требует комплексного и профессионального подхода к лечению. Его самолечение может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный врач областного противотуберкулезного диспансера Подмосковья Сергей Смердин рассказал, что противотуберкулезные препараты принимаются длительно, и их прием должен быть строго регулярным, без перерывов, чтобы успешно побороть болезнь и излечиться.

Он отметил, что пациенты должны следовать назначениям врача, принимать все назначенные лекарства, проходить обследования и не изменять схему лечения без консультации специалиста.

Чем раньше туберкулез выявлен, тем быстрее и успешнее будет лечение, поэтому важно обратиться к врачу при первых подозрениях на заболевание, предупредил доктор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.