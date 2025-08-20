Врач поделилась советами, как вести себя в сезон осенних вирусов

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что самое главное в сезон вирусов, что может сделать человек, — это следить за своим здоровьем и стараться не заражать других, если заболел, пишет RT .

«Маски. Если куда-то идём, едем в метро или на автобусе — защищаем себя и не заражаем других. Одеваться нужно четко по погоде. Сейчас, например, коварная погода. Сильно отличается с утра и днем. Нужно одеваться так, чтобы можно было снять вторую одежду», — рассказала она.

Также она советует не забывать о том, что для получения витаминов нужен один фрукт в день. В полдник. Если переохладились, обязательно теплая ванна и питье.